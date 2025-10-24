Пятница, 24 Октября 2025 11:03

АрмИнфо. Комиссия по предупреждению коррупции инициировала производство по делу о нарушении правил поведения в отношении омбудсмена Армении Анаит Манасян, сообщает газета <Жоговурд>.

Согласно информации, издание направило в Комиссию запрос, чтобы уточнить, заведено ли производство в отношении Манасян, на основании чего и кто подал заявление, с чем оно связано и когда завершится рассмотрение заявления.

<Комиссией на основании заявления гражданина решением от 30 сентября 2025 года возбуждено уголовное дело в отношении Защитника прав человека в связи с явным нарушением правил поведения, сейчас оно находится на стадии рассмотрения.

В то же время, учитывая, что в производстве находятся конфиденциальные и деликатные сведения, касающиеся личной жизни граждан, учитывая необходимость сохранения тайны личной и семейной жизни человека и руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 8 Закона <О свободе информации>, Комиссия не может предоставить иные сведения об обстоятельствах производства и личности заявителя на данном этапе производства>, - говорится в ответе на запрос газеты <Жоговурд>.

Комиссия также настоятельно призвала газету воздержаться от публикации материалов по этим делам, если это возможно, до их завершения. Максимальный срок для рассмотрения дела, установленный законом, - 29 декабря 2025 года.