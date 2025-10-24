Пятница, 24 Октября 2025 10:43

АрмИнфо. Посол Армении в США Нарек Мкртчян встретился с послом Катара в США шейхом Мешалем бин Хамадом Аль Тани.

Как сообщили в посольстве Армении в США, в ходе встречи послы обсудили важность развития инициатив экономической дипломатии для углубления сотрудничества между Арменией и Катаром.