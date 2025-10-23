Четверг, 23 Октября 2025 20:33

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на мероприятии, посвященном Дню работника Антикоррупционного комитета и 4-й годовщине со дня создания структуры, коснулся вопроса о том, все ли жители Армении находятся под прослушкой.

<Публикуются записи прослушки телефонных разговоров по многим ключевым делам и т.д. Закон об оперативной разведке в Армении не новый. Закон об оперативной разведке чётко определяет, и, более того, во всех самых демократических странах есть эти системы, когда, как, в каком случае, при каких условиях может проводиться эта оперативная работа.

Новость заключается в том, что, поскольку борьба с преступностью и коррупцией для нас очень важна и принципиальна, правительство, да, вкладывает максимально возможные инвестиции, чтобы оперативные органы Армении имели технические возможности>, - отметил премьер-министр.

Как считает Пашинян, <сама преступность> перенимает технологические подходы, и если правоохранительная система не перенимает технологические подходы, вся борьба с преступностью потерпит неудачу.

Как указал глава армянского кабмина, сегодня правоохранительные органы уже не так зависимы от показаний отдельных лиц, а следственные органы исходят из того, что даже если возникают ситуации незаконного давления на свидетелей и т.п., приводящие к отказу от дачи показаний, фактологическая база должна быть достаточно весомой, чтобы эти дела дошли до логического завершения.

Премьер-министр с удовлетворением отметил, что сейчас в Антикоррупционном комитете наблюдается определённая активность в плане уголовных дел, и сегодня есть все предпосылки для того, чтобы борьба с коррупцией стала более эффективной.

Политическая воля правительства в борьбе с коррупцией не ослабла и не ослабнет, подчеркнул он. <Это наша важнейшая задача, и мы вкладываем большие средства в предотвращение коррупции. Сегодня наш Антикоррупционный комитет достаточно технически оснащён, и я надеюсь, что это будет иметь определённое профилактическое значение: люди будут думать семь-восемь раз, а не один, предпринимать тот или иной шаг, а это именно наша цель. <Наша цель - посредством нашей политики предотвратить проявления коррупции>, - заявил премьер-министр.