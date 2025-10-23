Четверг, 23 Октября 2025 20:14

АрмИнфо. 23 октября в Хайдарабаде (Индия) состоялись армяно-индийские консультации по вопросам обороны в формате совместной рабочей группы по двустороннему оборонному сотрудничеству, созданной в прошлом году, сообщило Министерство обороны РА.

Консультации вели начальник Управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны РА Левон Айвазян и секретарь по международному сотрудничеству Министерства обороны Индии Вишвеш Неги. В обсуждениях также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Индии Ваагн Афян.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение ходом реализации программы сотрудничества до 2025 года и подчеркнули необходимость включения ряда новых направлений в программу следующего года. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Стороны проинформировали друг друга о последних событиях в вооружённых силах двух стран.

В завершение мероприятия была подписана Программа сотрудничества между Министерством обороны РА и Министерством обороны Индии на 2026 год, которая включает ряд мероприятий в области взаимных визитов на высоком уровне и экспертов, военного образования, военно-технической и боевой подготовки и учений, обмена опытом и ряда других направлений. Была достигнута договоренность о проведении следующего заседания в Республике Армения.