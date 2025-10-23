Четверг, 23 Октября 2025 17:07

АрмИнфо. Правительство Армении в рамках своей антицерковной кампании сотрудничает с иностранными организациями. Об этом пишет газета "Грапарак", развивая тему.

"Несколько дней назад была опубликована запись телефонного разговора архиепископа Натана с отцом Аганом. Очевидно, что прослушивание осуществлялось правоохранительными органами, возможно, Службой национальной безопасности", - пишет газета.

"Затем был разработан детальный план распространения информации и доведения её до общественности, который, по нашим данным, был реализован компанией "Равные права и независимые СМИ" (ERIM) совместно с правительством РА. Правительство предоставило необходимые материалы и ресурсы, а компания смоделировала кампанию. Нам сообщили, что после консультаций с экспертами компании правительство пришло к выводу, что для победы на предстоящих выборах необходимо сначала "завоевать" Церковь, и сделать это необходимо до предвыборного этапа. Сейчас они готовят новые материалы для публикации и разрабатывают новые шаги", - далее пишет источник.

СМИ отмечает, что работу с этой компанией координирует пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян; с ней напрямую общается заместитель директора компании Флора Грайони. Спикер отчитывается перед Араиком Арутюняном.

"Эта компания также будет реализовывать проект Proelect по "борьбе с дезинформацией" во время парламентских выборов. Нам также сообщили, что по заказу правительства компания снимет фильм о борьбе КП против Церкви во главе с Пашиняном. Это личная идея Пашиняна. Фильм должен показать общественности, что правительство было спровоцировано, и подобные шаги изначально были инициированы представителями Церкви".

Заметим, что ERIM (ранее известная как IREX Europe) - некоммерческая организация, базирующаяся в Лионе, Франция. Реализует инновационные проекты, направленные на защиту прав человека, укрепление независимых СМИ и гражданского общества.

Отметим, что 15 октября стало известно о задержании группы священнослужителей Арагацотнской епархии ААЦ. Как выяснилось позже, представители духовенства были задержаны на основании заявления, поданного главой НПО "Союз информированных граждан" Даниелем Ионисяном в следственные органы страны. Заявление было подано в связи с интервью, которое дал 16 сентября тогдашний духовный настоятель монастыря Ованаванк Арам Аракелян. Последний в эфире ОТА заявил, что его в 2021 году принуждали участвовать в митингах оппозиции.

Из заявления Первопрестольного Святого Эчмиадзина стало известно о задержании 13 священнослужителей, а также казначея и бухгалтера епархии. Меж тем, в Следкоме Армении вчера же заявили, что заключили под стражу трех лиц в рамках уголовного дела о принуждении к участию в собраниях, воспрепятствования осуществлению избирательного права и хищения вверенного имущества в особо крупном размере, проведен ряд обысков. Добавим, что это все происходит в рамках антицерковной кампании, развернутой премьером Армении с мая текущего года в отношении ААЦ.