Четверг, 23 Октября 2025 17:04

АрмИнфо. Выходом из ОДКБ власти Армении не стремятся войти в другую систему безопасности, например, в НАТО, а намерены прийти к статусу внеблокового государства, закрепив это в новой Конституции страны.

Такое мнение выразил лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, касаясь возможных последствий действий правящего режима в осуществлении очередных требований Азербайджана. Касаясь того, как это будет реализовано, он пояснил, что Армения будет объявлена страной внеблокового статуса посредством Конституционного референдума, после чего окончательно выйдет из ОДКБ. "И при этом, она не будет интегрирована в какую-либо другую коалиционную систему безопасности. Таким образом, Армения станет страной "инвалидом", если конечно после всего этого от государства вообще что-то останется", - пояснил лидер партии. Так, со слов Марукяна, вся пропаганда против ОДКБ и России, которую развязали власти Армении, в действительности нацелена на то, чтобы превратить страну в "карманное государство". "То есть, все это делается для продвижения турецко-азербайджанских нарративов. Могу заметить, что в этом власти достигают успеха", - отметил Марукян.

Между тем, он напомнил, что с Россией на протяжении 30 лет страна имела общую систему обеспечения безопасности и получала от нее вооружения. В связи с этим лидер партии подчеркнул, что сегодня, вместо последовательного ухудшения отношений с союзниками, страна должна была пытаться развивать уже существующую систему безопасности, поскольку в поисках альтернативы она уже потерпела неудачу.

"Правящая в стране сила так и не поняла сложившийся мировой порядок, геополитические реалии, ситуацию в регионе и не разобралась в новых подходах обеспечения безопасности в эпоху новых технологий и механизмов защиты. И попытка выбора страной нового внешнеполитического вектора, по итогу, оказалась бессмысленной, поскольку этот глобальный процесс завершится после фундаментальных сдвигов, происходящих сегодня в мире", - заметил лидер партии.

Резюмируя, Марукян подчеркнул, что сегодня, все усилия страны должны быть сосредоточены на поиске новых механизмов обеспечения своей безопасности. Поскольку сегодня, по его словам, весь мир готовится к войне, пока Армения не перестает говорить о мире.

Напомним, что Армения бойкотирует мероприятия, проводимые в рамках ОДКБ. В феврале 2024 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения практически заморозила участие в ОДКБ, поскольку Организация не выполнила свои обязательства перед страной, что не могло остаться без последствий. 18 сентября 2024 года на втором Всемирном армянском саммите Пашинян заявил, что ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении, для ее дальнейшего существования, суверенитета и государственности.