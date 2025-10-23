Четверг, 23 Октября 2025 16:24

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на встрече в Париже обсудили всю повестку дня армяно-французского сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, они обменялись мнениями о работе, проводимой по дальнейшему углублению стратегических отношений, а также о расширении партнёрства Армения-ЕС. Собеседники также обсудили инициативы по обеспечению эффективного сотрудничества на многосторонних площадках и в многосторонних форматах.

Мирзоян и Барро обсудили региональные реалии, включая реализацию договорённостей, достигнутых в Вашингтоне в августе, и важные события.

Были также затронуты другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая эффективные механизмы борьбы с гибридными угрозами, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке.