Четверг, 23 Октября 2025 15:55

АрмИнфо. В России нацелены на скорейшее урегулирование вопросов, возникших у дальнобойщиков, в том числе и армянских в связи с новой миграционной политикой РФ. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь новых миграционных правил в РФ и акций протеста, проведенных в этой связи армянскими дальнобойщиками.

При этом она затруднилась назвать конкретные сроки решения этого вопроса. "Судя по тому, что вы сказали, в Армении проходят митинги не только дальнобойщиков, но и по другим вопросам. Причем намного более многочисленные. Кажется это не единственная проблема. Что касается проблематики воителей дальнобойщиков, то этот вопрос прорабатывается по лини профильных российских ведомств: МВД, Минтранс",- заметила она.

Отметим, что армянские грузоперевозчики столкнулись с проблемами при въезде в Россию из-за изменения миграционного законодательства. С 1 января 2025 года безвизовые иностранцы могут находиться в России не более 90 суток в течение календарного года, что привело к запретам на въезд для водителей, так как многодневные очереди и задержки на дорогах внутри РФ расходуют этот лимит быстрее, чем раньше. Министр экономики Армении Геворг Папоян 21 октября после акций протеста водителей фур сообщил, что правительство Республики Армения официально обратилось к правительству Российской Федерации с призывом изменить сроки пребывания водителей фур армянских транспортных компаний. По его словам, армянская сторона предложила российским коллегам вместо установленного срока пребывания на территории РФ в 90 дней установить 180 дней.