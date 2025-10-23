Четверг, 23 Октября 2025 15:36

АрмИнфо. «Конверс Банк» (Армения) и «Азия Альянс Банк» (Узбекистан) официально объявили о начале стратегического партнерства. 21 октября в Вене стороны подписали два ключевых соглашения: об открытии и ведении международных корреспондентских счетов и о сотрудничестве на валютном и денежном рынках.

Церемония подписания состоялась в рамках 50-й юбилейной конференции BACEE, где «Конверс Банк» выступил бриллиантовым спонсором. Мероприятие стало связующим звеном между представителями банковских систем со всего мира, финансовыми лидерами для обсуждения перспектив развития отрасли и установления новых партнерских отношений. Данное сотрудничество направлено на расширение международной партнерской сети и расширение доступа клиентов к мировым финансовым рынкам.

Грант Акопян, заместитель генерального директора и финансовый директор «Конверс Банка», заявил: «Мы уверены, что партнерство с «Азия Альянс Банк» не только откроет новые возможности для клиентов обеих организаций, но и будет способствовать усилению интеграции «Конверс Банка» на международные финансовые рынки и укреплению его лидирующих позиций».

В банке также отметили, что за последний год в рамках реализуемой стратегии по расширению международного сотрудничества «Конверс Банк» подписал аналогичные соглашения с рядом других ведущих финансовых институтов.