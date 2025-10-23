Четверг, 23 Октября 2025 15:10

АрмИнфо. В Москве внимательно следят за ситуацией в Гюмри - это второй по численности город республики, где расположена 102-ая российская военная база, генеральное консульство РФ, филиалы Россотрудничества. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на просьбу дать оценку процессам в Гюмри.

Она добавила, что городские власти активно развивают активные связи с различными регионами РФ. Дипломат также напомнила, что в августе текущего года Советом глав государств СНГ Гюмри было присвоено почетное звание "Город трудовой славы 1941-1945 гг". "Мы конечно, бережно относимся к российско-армянским отношениям. Всегда защищаем всех тех, кто выступает за традиционно близкие связи между нашими братскими народами", - отметила она.

Касаясь оценок задержания мэра города Вардана Гукасяна, Захарова подчеркнула, что это внутреннее дело Армении. "В тоже время отмечаем, что ранее в отношении глав Ванадзора, Берда, Гориса и других общин были заведены уголовные дела. Нескольких арестовали. Выражаем надежду, что подобные процессы не приведут к отрыву судебной власти от народа и падению доверия к ней, о чем премьер-министр Армении говорил как о системной проблеме страны. Говорил он об этом на форуме армянской демократии", - сказала Захарова, выразив убеждение, что всё это более актуально в эти дни, поскольку Армении вступает в новый электоральный цикл. Она напомнила, что на июнь 2026 года намечены очередные парламентские выборы в стране.

Напомним, что 20 октября по обвинению во взяточничестве в крупном размере были задержаны 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с градоначальником Варданом Гукасяном. Позже были также задержаны 37 граждан, в том числе и член движения "По-нашему", правозащитник Рубен Мхитарян за воспрепятствование действиям правоохранительных органов и участии в беспорядках.

Отметим, что 1 октября, выступая в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей и назвал недоразумением его избрание главой городской администрации, пообещав "исправить эту ситуацию".