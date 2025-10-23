Четверг, 23 Октября 2025 14:33

АрмИнфо. Отмечая 25-ю годовщину резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, мир сталкивается со сложным парадоксом: существует прочная международная система, признающая как непропорционально большое воздействие конфликтов на женщин, так и их незаменимую роль в построении мира. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления на церемонии открытия 4-й министерской конференции по феминистской дипломатии.

При этом он подчеркнул, что несмотря на вышеуказанное, разрыв между принципами и практикой остается значительным и, к сожалению, увеличивается.

С его слов, по всему миру, от Украины и Ближнего Востока до Африки и за её пределами, мир наблюдает тяжёлые последствия этой неудачи, а женщины продолжают ощущать на себе последствия конфликта, неся на себе бремя потерь и неуверенности.

"Для Армении тема нашей встречи - "Время мира" - имеет глубокое значение. Между Арменией и Азербайджаном установился мир, положив конец длительному конфликту, отмеченному кровопролитием, насилием, гибелью людей, вынужденным переселением и глубокими травмами. Сейчас обе страны работают над установлением мира и нормализацией отношений, вступая на сложный путь примирения. Я родом из региона, где матери, жёны, сёстры и дочери страдали, ощущали на себе тяжёлые последствия конфликта, боль утраты близких. И сегодня очень важно и трогательно говорить об их важной роли в продвижении идеи регионального примирения в нашем обществе. Трогательно, потому что каждый из нас осознаёт трудности, через которые им пришлось пройти. Это важно, потому что посредством существующей сегодня повестки дня мира мы стремимся решать и предотвращать подобные трудности и потери в будущем", - продолжил армянский министр.

В этом ключе Мирзоян выразил убеждение, что женщины, которые слушают его сейчас в Армении, разделяют убеждение, что мир - это ключ, единственный ключ к предотвращению этих потерь для будущих поколений. Он также выразил уверенность, что эти женщины, осознанно или инстинктивно, чувствуют свою особую роль в сложной миссии по поддержанию мира, в то время, когда раны ещё очень свежи и болезненны. Государство твёрдо стоит на их стороне.

"Даже перед лицом серьёзных трудностей эти вызовы не ослабили, а, наоборот, укрепили нашу решимость продвигать гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин как основополагающее средство продвижения прав человека и демократии, основу устойчивого развития и социального прогресса. От борьбы с гендерным насилием и дискриминацией до расширения возможностей женщин и девочек в сфере образования, науки, технологий и инженерии - наши усилия охватывают все сферы общественной жизни. Если раньше в технологическом секторе доминировали мужчины, то сегодня около 30% работающих в этой сфере в нашей стране - женщины, что превышает среднемировой показатель в 20%. В целом, женщины-ученые в Армении составляют почти 52% исследователей нашей страны, что значительно превышает среднемировой показатель в 30%.

Сегодня женщины уже занимают 36% мест в нашем Национальном Собрании. Ключевые учреждения, которые традиционно возглавляли мужчины, включая Министерства юстиции и внутренних дел, а также Генеральную прокуратуру и недавно созданную Службу внешней разведки, теперь возглавляют женщины", - проинформировал глава МИД Армении.

Он добавил, что Армения стремится к развитию женского лидерства и равноправного участия женщин в дипломатической службе - их доля женщин составляет 44,4%, и эта цифра растет, продолжая дело Дианы Абгар, армянского дипломата начала 1900-х годов, одной из первых женщин-представительниц современной дипломатии и гордого символа непоколебимой веры Армении в женское лидерство. По его словам, но этот прогресс - не просто статистический, а подход, основанный на заслугах, представляет собой глубокий культурный сдвиг, направленный на построение более справедливого, а следовательно, более стабильного и эффективного государства.

Мирзоян заметил, что эти преобразования на внутреннем уровне также формируют наше международное взаимодействие.

"Разумеется, одним из наиболее значимых и, безусловно, ощутимых проявлений этого подхода является недавно принятый Арменией Третий национальный план действий "Женщины, мир и безопасность" под названием "Инвестирование в глобальные усилия ради мира". Он глубоко основан на убеждении, что мир - это не просто абстрактное стремление, а жизненный опыт, особенно в приграничных сообществах, в процессе интеграции беженцев, а также в голосах и лидерстве женщин.

Несомненно, многое уже достигнуто, но многое еще предстоит сделать, поскольку путь прогресса никогда не бывает полным. Мы будем и впредь сохранять приверженность этому процессу, будучи твердо убеждены в том, что реальный прогресс возможен только тогда, когда принципы равенства и демократии будут полностью реализованы и преобразованы в прочные основы. для мира и устойчивого развития", - резюмировал армянский министр.