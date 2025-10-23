Четверг, 23 Октября 2025 14:12

АрмИнфо. В последние месяцы решения об избрании меры пресечения в виде ареста, вызвавшим общественный резонанс поистине беспрецедентны. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Арам Вардеванян.

Кстати, отметил адвокат, в случае с задержанием адвоката и члена движения "По-нашему" Рубена Мхитаряна все видеозаписи, на которых он демонстрировал исключительно корректное поведение, находятся в открытом доступе, однако такие объективные и опровергающие данные не имели никакого значения для суда.

"Недавно Конституционный суд вновь обратился к вопросу о мере пресечения в виде заключения под стражу. В решении даже отмечено, что наличие альтернативных мер пресечения в уголовном судопроизводстве является важной гарантией гуманности и справедливости. Следовательно, применение ареста в Армении также является бесчеловечным. Свободу всем политзаключённым", - написал адвокат.