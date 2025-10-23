Четверг, 23 Октября 2025 14:04

АрмИнфо. Правительство Армении 23 октября на очередном заседании одобрило инвестиционную программу ООО на достройку верхней секции ереванского архитектурного комплекса <Каскад> и приняло решение о предоставлении земельного участка под застройку без проведения конкурса и отчуждении его компании путем прямой продажи.

Как говорится в пояснении к документу, строительство комплекса <Каскад> было приостановлено в 1988 году, из-за Спитакского землетрясения и распада Советского Союза в 1991 году. В 2002 году Национальное Собрание Республики Армения приняло закон, согласно которому вся территория (около 13 гектаров) была передана Музею-фонду Гафесчяна с условием строительства там музея в течение 5 лет. Парк Таманяна также был передан музею. В 2002 году выдающийся американский бизнесмен и филантроп армянского происхождения Джерард Л. Гафесчян инициировал реставрацию Каскада. Он был капитально отреставрирован, и большая его часть была преобразована в арт-центр имени своего благотворителя Джерарда Л. Гафесчяна. С официальным открытием 8 ноября 2009 года комплекс <Каскад> превратился в центр современного искусства. Сейчас здесь располагается Центр искусств Гафесчяна.

Позже был объявлен конкурс на строительство музея на верхней секции Каскада. Параллельно с подготовкой проекта велись земляные работы под фундамент и цокольные этажи нового музея. Однако проект до сих пор не реализован.

В результате реализации проекта, разработанного французским архитектурным бюро Wilmotte & Associes, в новой части комплекса разместятся новый концертный зал и новые выставочные залы, оснащённые концепцией музея современного искусства, отдельная зона для проведения государственных торжественных мероприятий, благоустроена и озеленена прилегающая территория, сформирован новый культурно-развлекательный центр, а многофункциональные комплексы, которые будут построены на прилегающей территории, гармонично впишутся в существующую природную и архитектурную среду и гармонично дополнят её, заменив собой нынешние заброшенные территории. В частности, будет построен концертный зал на 1000 человек, находящийся в ведомстве мэрии, современный музей искусства, участок для проведения церемоний. Будет создана также зона для культуры и досуга площадью в 30 тысяч кв. м, а на прилегающей территории в 4,6 га компании будет предоставлена возможность строительства многофункционального комплекс

Инвестиционное предложение было получено мэрией Еревана 15.01.2025. При этом, согласно госреестру юридических лиц Армении, ООО был зарегистрирован 24 октября 2024 года, то есть за три месяца до представления инвестпредложения. Учредителем и фактическим бенефициаром компании является Григор Тер-Казарян, владеющий 97,5% акций, зять Армена Саркисяна, брата Арама Саркисяна, лидера партии <Республика>.

Между тем, согласно условиям открытого конкурса, объявленного решением мэра Еревана, требования к участникам тендера были следующие: опыт строительства зданий/сооружений общей площадью не менее 30 000 квадратных метров (тридцать тысяч) за последние семь лет, подтвержденный соответствующими градостроительными и кадастровыми документами или соответствующим сертификатом, подтверждающим опыт строительства, при условии, что в случае победы в тендере до заключения договора будут представлены соответствующие градостроительные документы, а валовой оборот компании или участника компании (если участник - юридическое лицо) или аффилированной с участником компании за последние три года, включая НДС, должен быть не менее 20 миллиардов драмов. Участникам была предоставлена возможность участвовать индивидуально или совместно с другими компаниями, через консорциум. Объем инвестиций, запланированных для реализации проекта, не может быть менее 13 млрд драмов. Неизвестно каким образом консорциум стартапов соответствовал этим требованиям.

Тем не менее, инвестиционное предложение, представленное единственным участником, участвовавшим в тендере и победившим в нем, составило 20 млрд 46 млн драмов. Последний представляет собой консорциум из четырех компаний с участием американской компании, и реализация проекта этими компаниями, по сути, является примером привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Армения. При этом, помимо суммы инвестиций, предложенной в тендерном пакете, последний также подлежит оплате ориентировочной рыночной кадастровой стоимости земельного участка общины, расположенного по адресу Таманяна, 10/3, отчуждаемого для строительства многофункционального комплекса, которая составляет около 10 млрд 449 млн драмов, поскольку площадь земельного участка площадью около 4,6 га находится во 2-й зоне территориальной оценочной схемы. Согласно объединённому заключению, основанному на отчётах трёх различных лицензированных оценщиков, рыночная стоимость прилегающего к комплексу <Каскад> земельного участка площадью около 4,6 га по адресу Таманяна, 10/3, по состоянию на 11 июля 2025 года составляет 1270 долларов США за квадратный метр.

Первоначальная стоимость работ по благоустройству прилегающего муниципального земельного участка площадью 1,8 га составит около 500 000 долларов США.

С победителем конкурса был подписан предварительный договор, устанавливающий контроль со стороны общины над инвестором в ходе реализации проекта, а также механизм сдержек и противовесов, который позволит достичь цели конкурса в установленные сроки, а именно реализовать архитектурный проект <Культурный центр <Каскад>>.