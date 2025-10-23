Четверг, 23 Октября 2025 12:27

АрмИнфо. Правительство Армении 23 октября на очередном заседании одобрило законопроект об учреждении Дня памяти и преклонения, посвященного воинам, погибшим за Родину во всех вооруженных конфликтах.

Как говорится в пояснении к документу, в настоящее время не существует специального дня, посвящённого чествованию и почитанию памяти военнослужащих и других лиц, погибших в ходе боевых действий всех времён. Поэтому память погибших чтят либо в дни чествования различных военных событий, либо 28 января, в День Армии, который является скорее праздником, чем днём памяти.

В результате принятия проекта, в День Армии, предшествующий 28 января, будет установлен день памяти и почитания - 27 января (будет нерабовим) когда будет чтиться память погибших в ходе боевых действий всех времён и преклоняться перед памятью павших за Родину.

Проект соответствующих изменений в законе <О праздниках и памятных датах> составили независимый депутат Гегам Назарян и вице-спикер парламента, член фракции <Гражданский договор> Рубен Рубинян.