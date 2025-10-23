Четверг, 23 Октября 2025 11:52

АрмИнфо. Улица Ленинградян в Ереване будет переименована в улицу Кирка Керкоряна. Решение об этом было принято 23 октября на заседании Совета старейшин столицы Армении.

За принятие соответствующего решения проголосовали 37 членов Совета, 2 - против, 18 воздержались.

Напомним, что американский миллиардер армянского происхождения Кирк Керкорян на протяжении своей жизни передал Армении значительную финансовую помощь, включая помощь после Спитакского землетрясения и финансирование различных программ. Хотя в его завещании не было прямой передачи денег Армении, он завещал часть наследства фонду, который должен был распределять средства на благотворительность, в том числе и в Армении.