Четверг, 23 Октября 2025 11:39

АрмИнфо. В течение всего одной недели по очевидным политическим причинам и явно безосновательно, был арестован второй адвокат - Рубен Мхитарян. Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Рубен Меликян.

По его словам, события, произошедшие 20 октября на площади Вардананц в Гюмри, были полностью сняты на видео, и нет не только ни одного кадра, подтверждающего предполагаемое "преступление", совершенное адвокатов, а, напротив, есть множество кадров, отрицающих и исключающих его.

"Но, тем не менее, Рубена арестовали. Зачем? Всё очень просто. Чтобы "напугать" наших правозащитников и адвокатов и заставить их либо прекратить правозащитную деятельность, либо хотя бы снизить ее интенсивность. Кроме того, целью этого шага является намерение напугать граждан с оппозиционными взглядами и заставить их держаться подальше от оппозиционных политических сил. Власти также предпринимают попытку напугать верующих и священнослужителей, заставляя их отказаться от защиты Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Что нам делать? Не боятся. Давайте смиримся с простой реальностью: в нашей стране установился режим, худший, чем режимы Каддафи и Саддама. Давайте укрепим в своих сердцах убеждение, что моральный долг любого нравственного человека - бороться с этим режимом, несмотря на огромный риск преследования. Давайте будем считать почетным подвергаться преследованиям со стороны режима", - подчеркнул Рубен Меликян.

В своем постскриптуме он добавил, что за два дня число политзаключенных в Армении удвоилось или утроилось. "Но "жрецы демократии", конечно же, не отреагируют, не осудят, не вынесут порицания. Нам не следует этого ожидать. И мы должны это документировать и представлять, чтобы потом не говорили: "А что случилось в Армении? Ого! Почему вы не сказали мне раньше?"- резюмировал правозащитник.