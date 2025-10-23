Четверг, 23 Октября 2025 11:35

АрмИнфо. Очередные иски Управления по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры удовлетворены решениями от 16 и 17 октября 2025 года.

Согласно сообщению надзорного органа, после вступления судебных актов в законную силу в пользу Республики Армения будет взыскано в общей сложности 11 миллионов 308 тысяч драмов.

Напомним, что Управление по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры подало в Антикоррупционный суд иски к двум физическим лицам о возмещении ущерба, причиненного государству в результате неуплаты налоговых обязательств.