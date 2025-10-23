Четверг, 23 Октября 2025 11:07

АрмИнфо. Армения может вступить в стадию управляемого электорального авторитаризма. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер партии "Демократическая альтернатива" Сурен Суренянц.

Он напомнил, что в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА премьер-министр Никол Пашинян заявил, что политические установки для наиболее активной части оппозиции направляются из-за рубежа. "На первый взгляд, это может быть воспринято как политическая оценка, но на самом деле это пропагандистская основа для оправдания будущих ограничений в отношении оппозиционных сил. Пашинян шаг за шагом формирует общественную атмосферу, в которой деятельность оппозиции может быть представлена как "служение иностранным интересам", тем самым подготавливая почву для политических фильтров", - отметил Суренянц.

Он добавил, что этот механизм не нов: в последние месяцы он активно использовался в Молдове при поддержке Запада. "Там Конституционный суд запретил деятельность оппозиционной партии по обвинению в "поддержке российского влияния". Та же идеологическая цепочка прослеживается и в сегодняшней Армении, где под лозунгом "защиты демократии" проходит зачистка политического поля. Фактически, власть создаёт новую модель, в которой оппозиция уже не политический противовес, а угроза, которую необходимо "сдерживать". Это не укрепление суверенитета, как пытаются представить, а институциональная эрозия демократии. Армения стоит на опасной грани: если эти разговоры превратятся в политическую практику, Армения может вступить в стадию управляемого электорального авторитаризма", - подчеркнул лидер партии "Демократическая альтернатива".