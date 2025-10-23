Четверг, 23 Октября 2025 10:34

АрмИнфо. Международный российско-армянский "Лазаревский клуб" выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест в связи с массовыми политическими репрессиями со стороны действующей в Армении власти в отношении любого инакомыслия.

"С негодованием видим, как на протяжении длительного времени в Армении практически в ежедневном режиме происходят обыски и аресты представителей духовенства, неугодных руководителей регионов, оппозиционных политических деятелей, бизнесменов и адвокатов. Отработанным способом штампуются решения судебных органов власти и тюрьмы пополняются новыми заключенными", - говорится в заявлении Клуба.

Отмечается, что наглядный пример - недавний арест мэра Гюмри Вардана Гукасяна, который известен своей независимой позицией в отношении политики премьер-министра Никола Пашиняна. В числе арестованных за последние полгода - глава ГК "Ташир", бизнесмен и меценат, член Совета "Лазаревского клуба" Самвел Карапетян, архиепископ ААЦ Баграт Галстанян, предстоятель Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаел Аджапахян, предстоятель Арагацотнской епархии, епископ Мкртич Прошян, адвокат Александр Кочубаев и другие.

"Все они выступали за традиционные ценности Армении, защищали Армянскую Апостольскую церковь и отстаивали право армян самим решать свою судьбу. Так в этом их вина?! Своими антидемократическими и антинародными действиями власти Армении пытаются нейтрализовать неугодных и превратить страну в легко управляемую массу людей, не помнящих свою историю, основополагающие для армян христианские устои, готовых отказаться от государственных символов и сделать из Армении "коридор" для Турции, НАТО и США", - далее говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что с каждым днем озлобленность власти Армении по отношению к оппозиции становится все сильнее. "Очевидно, идет зачистка политического поля для усиления режима, установленного в Республике с целью сохранения власти. Причем репрессии в отношении инакомыслящих уже давно приняли экстерриториальный характер: достаточно вспомнить про развивающуюся практику запрета на въезд в Армению наших соотечественников и друзей Армении из-за рубежа, прежде всего из Российской Федерации (Маргарита Симоньян, Константин Затулин, Виктор Кривопусков, Андраник Мигранян и др.).

Международный "Лазаревский клуб" требует прекращения политических расправ в Армении и соблюдения международных норм в правовой и судебной практике. Призываем все международные институты обратить внимание на попрание прав человека в Республике Армения и оказать соответствующее давление на власти страны",- заявили в "Лазаревском клубе".