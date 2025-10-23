Четверг, 23 Октября 2025 10:21

АрмИнфо. Государственный концерн «Türkmengaz» реализует масштабные проекты, направленные на повышение эффективности добычи, развитие газохимии и при этом уделяет особое внимание сокращению выбросов метана. Об этом заявил заместитель председателя Государственного концерна «Türkmengaz» Мурат Арчаев на предконференционной сессии Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2025» (OGT 2025).

В настоящее время Туркменистан активно внедряет системы мониторинга и контроля выбросов метана, включая спутниковое и наземное наблюдение. Так, несмотря на рост объёмов добычи, с 2020 года общие выбросы метана сократились на 10%, констатировал М.Арчаев.

Заместитель председателя Госконцерна отметил, что в сфере добычи газа последовательно реализуется национальная Дорожная карта по сокращению выбросов метана на 2025-2026 годы, развиваются проекты утилизации попутного газа и модернизируются компрессорные станции.

«В рамках Программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана до 2030 года мы заключаем международные соглашения. В частности, у нас заключены контракты с компанией Baker Hughes и планируется заключение контракта с Siemens Energy по ремонту и модернизации компрессорных станций. Это будет способствовать повышению эффективности работы оборудования, снижению потерь давления и сокращению утечек самого метана», – сказал заместитель председателя ГК «Türkmengaz».

М.Арчаев также подчеркнул, что Туркменистан целенаправленно работает над переходом к чистой энергетике на основе природного газа, который остаётся самым экологичным из всех видов углеводородов и играет роль ключевого моста к низкоуглеродному будущему.

В Ашхабаде с 22 по 24 октября проходит XXX Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2025» (OGT 2025). Организаторами форума выступают госконцерны «Türkmengaz» и «Türkmennebit», Госкорпорация «Türkmengeologiýa» при поддержке Turkmen Energy Forum.