Среда, 22 Октября 2025 23:09

АрмИнфо. Католикос Великого Дома Киликийского Арам I в ходе официального визита в Канаду провел встречу с премьер-министром страны Марком Карни. Об этом сообщает пресс-служба Великого Дома Киликийского.

Арама I сопровождали предстоятель Армянской епархии Канады, архиепископ Бабкен Чарян, член Центрального совета Армянского национального комитета и делегат Генеральной Национальной ассамблеи Киликийского Католикосата Раффи Донабедян и председатель Армянского национального комитета Канады Хорен Димитян.

В ходе встречи Его Святейшество и члены делегации выразили благодарность премьер-министру за его служение и интерес к армянской общине Канады. Обсуждался широкий круг вопросов, включая защиту суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, первостепенную задачу обеспечения безопасности и права на возвращение армян Арцаха, необходимость освобождения армянских заключённых, произвольно задержанных в Азербайджане, а также насущная необходимость сохранения армянского культурного и религиозного наследия Арцаха. Его Святейшество также поделился своими наблюдениями о политических событиях на Ближнем Востоке, отметив трудности, с которыми сталкивается население региона, и сложную ситуацию, сложившуюся в результате этого. Он подчеркнул важность стабильности, справедливости и сотрудничества, особо отметив роль межконфессионального диалога как прочной основы мира и сосуществования.

Премьер-министр Карни и Арам I обменялись мнениями по этим актуальным вопросам, подтвердив общую приверженность канадского и армянского народов ценностям прав человека, справедливости и мира.