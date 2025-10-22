Среда, 22 Октября 2025 23:09

АрмИнфо. Полномочия ректора Армянского педагогического университета им. Хачатура Абовяна прекращены. Об этом 22 октября в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА сообщила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

Министр назвала ситуацию крайне болезненной, указав на то, что речь идет о вузе, где обучаются будущие педагоги. "Сегодня состоялось заседание Совета попечителей университета. Полномочия ректора прекращены, назначен временно исполняющий обязанности, чтобы обеспечить непрерывность работы вуза", - заявила глава МОНКС, добавив, что ведомство обратилось в правоохранительные органы, чтобы выяснить, могла ли администрация университета выявить нарушения ранее, учитывая, что в вузе проводились проверки и аудит. Однако, как сообщили следователи, схема, по которой действовали обвиняемые, не могла быть раскрыта в рамках стандартных проверок.

Напомним, что 17 октября были задержаны ректор университета Србуи Геворкян, проректор Марианна Арутюнян и несколько сотрудников вуза. Суд отклонил ходатайство об аресте Геворкян, избрав в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста с залогом в 20 миллионов драмов. Проректор, давшая признательные показания, отпущена под подписку о невыезде.