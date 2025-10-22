Среда, 22 Октября 2025 23:08

АрмИнфо.22 октября секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян провел встречу с участниками круглого стола, состоявшегося в Ереване с участием представителей гражданского общества Армении и Азербайджана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Григорян.

"Я высоко оценил проведение встреч такого формата в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, которые направлены на позитивное влияние на установление контактов между людьми. Я подчеркнул, что вовлечение различных слоев общества будет только укреплять мир.

В свою очередь, представители гражданского общества выразили благодарность армянской стороне за организацию мероприятия и создание позитивной атмосферы. Участники подчеркнули важность продолжения подобных инициатив, направленных на укрепление взаимного доверия и сотрудничества", - написал секретарь Совета безопасности РА.