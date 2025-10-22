Среда, 22 Октября 2025 23:07

АрмИнфо. С премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе были обсуждены различные вопросы армяно­грузинской повестки двустороннего сотрудничества. Об этом 22 октября в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, говоря о проблемах, возникающих для армянских транспортных компаний на территории Грузии.

Как заметил Пашинян, в ходе встречи с главой грузинского правительства был обсужден вопрос о совместном выявлении коррупционных схем в экономиках двух государств. Стороны будут активно сотрудничать для того, чтобы лучше понять имеющиеся проблемы. "В целом, мы должны нашу жизнь привести к единым стандартам, а это имеет отношение практически ко всему. Если мы прямо или косвенно будем отходить от стандартов рано или поздно это приведет к появлению новых проблем. Товары, произведенные вне стандартов, отражаются на суверенитете армянского государства. Трудно представить себе фуру, наполненные покрашенной водкой, имя которой коньяк. Вообще, необходимо изменить образ мышления, в Армении не может производиться коньяк, как не может производиться в Дилижане вода "Джермук", - заявил премьер-министр РА.