Среда, 22 Октября 2025 23:07

АрмИнфо.Третий президент Армении Серж Саргсян, назвал неудобным с точки зрения логистики поставки казахстанского зерна в Армению через территорию Азербайджана.

Как отметил в беседе с журналистами Саргсян, это не самый короткий, тем более, не самый выгодный в денежном плане, путь его поставки.

"Если это, например, приведет к снижению цен, то я буду этому только рад. С вопросами же безопасности это никакого отношения не имеет", - подчеркнул третий президент Армении.

Однако, касаясь мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, Саргсян отметил, что не понимает каким образом, он будет возможен в условиях оккупации Арцаха и удерживания армянских военнопленных в Баку. "Конечно, если этот мир будет стабильным, то я вижу в нем только положительное. Что же касается угроз, то надо понимать, что они будут всегда", - резюмировал Саргсян.

Напомним, что ранее президент Азербайджана заявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Он отметил, что первым таким транзитным грузом стал груз казахстанского зерна в Армению и заявил, что это является показателем того, что мир теперь между странами существует и на практике. В Армении приветствовали данное заявление президента Азербайджана, отметив, что оно имеет большое значение для открытия региональных коммуникаций.