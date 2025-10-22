Среда, 22 Октября 2025 23:06

АрмИнфо.Власти Армении пойдут на любые шаги, чтобы заставить замолчать тех, кто представляет другое мнение или другую политическую позицию, вплоть до их заключения под стражу. Именно в этих условиях был задержан и мэр Гюмри Вардан Гукасян. Об этом заявил журналистами третий президент Армении Серж Саргсян касаясь ареста мэра Гюмри Вардана Гукасяна.

"Каждый на самом деле виноват в том, что происходит. Все зависимости от обстоятельств, в этом деле политическая составляющая довольно большая", - добавил президент. При этом он отметил, что его политическая сила на выборах в Гюмри поддержала в первую очередь не Гукасяна, а народ, который его выбрал. "А народ не может ошибаться. Да, он может в какой-то момент заблудиться, но не ошибаться", - резюмировал Саргсян.

Напомним, что 20 октября, по обвинению во взяточнистве в крупном размере были задержаны 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с градоначальником Варданом Гукасяном. Решением судьи Антикоррупционного суда Вардгеса Саркисяна мэр Гюмри арестован сроком на два месяца. В рамках дела были также задержаны граждане, прибывшие на место, чтобы поддержать и не позволить задержать мэра второго по величине города в Армении. Антикоррупционный комитет также принял решение приостановить полномочия всех задержанных чиновников. Адвокат Заруи Постанджян сообщила, что дело касается архитектора мэрии, совершившего определенные действия, которые никак не связаны с Варданом Гукасяном, поскольку они были осуществлены в период нахождения у власти Сарика Минасяна.