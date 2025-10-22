Среда, 22 Октября 2025 23:05

АрмИнфо. Проблемы судебной системы более глубоки, чем можно себе представить. Об этом 22 октября в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, в первую очередь, когда речь идет о независимости судебной системы, важно понять, что подразумевается под этим. В новой Конституции, как отметил Пашинян, должен быть подробно расписан. В частности, речь идет о том, от кого независима судебная система, поскольку в стране есть только один источник независимости - это народ. "Я сегодня вижу проблему в том, что судебное руководство не имеет органической связи с народом, то есть, оно находится в "островном" состоянии, что вкупе с отсутствием органической связи с народом, создает более чем серьезные проблемы. Выход я вижу в создании суда присяжных. Имеются и другие идеи, которые необходимо обсудить в контексте новой Конституции", - подчеркнул премьер-министр РА.

Он добавил, что та судебная система, о которой мечтают власти, предполагает более чем серьезные инвестиции, поскольку данная система должна финансироваться соответствующим образом. "Мы видим проблемы, знаем пути их решения, но другое дело, что эти решения не могут быть воплощены в жизнь быстро", - подчеркнул глава армянского правительства.

Он также указал на то, что сегодняшняя верхушка Армянской Апостольской церкви не имеет какого- либо отношения к народу. Оно не подотчетно народу, в то время, любой чиновник, носящий дорогие часы, должен представить отчет об их происхождении, что является частью борьбы с коррупцией. "В прессе появляются сообщения о том, что брат Католикоса является агентом КГБ, и что, кто спрашивает за все это? Агент КГБ является предводителем Ново- Нахичеванской епархии ААЦ, извините, но это просто какое-то сумасшествие. Как такое может быть. Часто нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в личную жизнь Католикоса. Извините, а что, у Католикоса есть личная жизнь?", - заявил Пашинян.