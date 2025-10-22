Среда, 22 Октября 2025 23:05

АрмИнфо.Всем известно, что любые нападки на Армянскую Апостольскую церковь (ААЦ) только укрепят ее позиции, надо набраться терпения. Об этом в беседе с журналистами заявил третий президент Армении Серж Саргсян, касаясь последних событий, происходящих вокруг Армянской церкви.

"Представители правящего в стране режима не имеют ни святыни, ни морали, ни чести. Кампанию против Церкви мог предпринять только человек, который имеет психологические проблемы, полон злости, или же выполняет требования противника", - добавил третий президент.

Касаясь же участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в воскресной литургии в Ованаванке, который проведет лишенный сана Степан Асатрян, Саргсян напомнил, что его политическая сил ни раз заявляла о поддержке Верховного Патриарха и ААЦ, и в своих действиях будет опираться на призыв Католикоса. "Как только Католикос скажет хотя бы несколько слов в любой церкви, в любой точке Армении, мы готовы сразу стоять там рядом с ним", - заявил президент.

В завершении он выразил убеждение, что Католикос всех армян Гарегин второй будет добросовестно выполнять национальное и церковное служение.

Отметим, что накануне Степан Асатрян лишенный сана выступил с заявлением, в котором заявил, что не намерен покидать монастырь Ованаванка. Он также призвал верующих принять участие в воскресной службе, которую он намерен провести. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил поддержку всем действиям лишенного сана священника, заявив, что будет присутствовать в воскресной литургии. Напомним, что решением Католикоса всех армян Гарегина II от 21 октября иерей Арам Асатрян были лишен сана. Основанием для этого решения стало заключение Комиссии по присуждению наград и дисциплинарным вопросам Первопрестольного Эчмиадзина в связи с многочисленными нарушениями, допущенными Асатряном.