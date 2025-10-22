Среда, 22 Октября 2025 23:03

АрмИнфо. Я как последователь Армянской Апостольской церкви (ААЦ) с этой трибуны заявляю, что Ктрич Нерсисян (Католикос Всех Армян Гарегин Б) - уже давно низложенный, он просто человек, захвативший Святой Эчмиадзин с группой таких же, как и он низложенных. Об этом, отвечая на вопрос парламентриев о лишении сана Католикосом Тер Арама (в мирской жизни Степан Асатрян) в ходе правительственного часа 22 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер вопросил, "как может Ктрич Нерсисян лишить сана в том случае, когда он имеет супругу и детей?". При этом Пашинян подчеркнул, что ААЦ является его святыней и с ней он не вступал в конфликт, как об этом толкуют многие . "Мы имеем конфликт с теми, кто осквернил Святую Армянскую Апостольскую церковь, с теми, кто нарушил ее Завет. И все эти люди - низложенные", - сказал Пашинян.

Сославшись на свое предыдущее заявление, что намерен принять участие в литургии в церкви Ованнаванка, духовным пастырем которой являлся расстриженный Тер Арам, премьер-министр заметил, что этот храм находится в ведении правительства и дан на безвозмездное пользование ААЦ. "Я считаю, что там, где нет духовной жизни, а есть интриги, действуют фейковые группировки, у нас есть все права - моральные и юридические , вернуть эти памятники общественности, Тер Араму и другим таким священнослужителям. Мы всячески окажем им поддержку, чтобы они восстановили реальную духовную жизнь в Армении", - сказал он.

Напомним, что 21 октября указом Католикоса всех армян Гарегина Б отец Арам Асатрян был объявлен низложенным. Основанием для низложения послужили доклад предстоятеля Арагацотнской епархии ААЦ и заключение Комиссии по награждению почетными званиями и дисциплинарным вопросам Первопрестольного Святого Эчмиадзина Армянской Апостольской Святой Церкви.

В этих документах говорилось, что отец Арам Асатрян своими публичными выступлениями и заявлениями дискредитировал Церковь, предстоятеля епархии и своих собратьев- священников, игнорируя увещевания и указания предстоятеля епархии, он продолжал свои действия.

В течение последнего месяца он самовольно пропускал часть литургии, в которой упоминаются имена Католикоса всех армян и предстоятеля епархии, тем самым фактически отлучив себя от Церкви. Он также неоднократно настойчиво требовал своего присутствия на заседаниях Комитета, обходя его полномочия, а также нарушая обет послушания своим непочтительным поведением.

Напомним, что 16 сентября 2015 года духовный пастырь Ованнаванка отец Тер Арам заявил по Общественному телевидению, что в 2021 году в Армянской Апостольской Святой Церкви имело место принуждение к участию в предвыборных митингах одной из политических сил, и поскольку участие в митингах является деянием, запрещённым как старым, так и новым Уголовным кодексом, 17 сентября "Союз информированных граждан" обратился в Генеральную прокуратуру Республики Армения с заявлением о преступлении, требуя расследования данного публичного заявления.

15 октября сотрудники правоохранительных органов провели оперативно­розыскные мероприятия в Арагацотнской епархии на основании его заявлений.

В результате более двух десятков обысков были обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного судопроизводства: носители электронной информации, особо крупные суммы денег, большое количество золотых и серебряных украшений, многочисленные талоны на топливо, выданные на имя ряда коммерческих организаций, а также другие предметы и вещи. Были арестованы предстоятель Арагацотнской епархии епископ Мкртич Прошян, отец Гарегин Арсенян и ряд сотрудников.