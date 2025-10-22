Среда, 22 Октября 2025 23:02

АрмИнфо.Происходящие в Армении внутриполитические дебаты не оказывают какого-либо влияния на внешнюю политику государства. Об этом 22 октября в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, за последнее время состоялись встречи премьера с лидерами Ирана, Грузии, России, США, Китая, Европейского Союза, в ходе встреч с которыми обсуждаются различные вопросы. Но имеется проблема, связанная с внешнеполитическим фактором, которая проявляется внутри Армении.

Пашинян заметил, что значительная часть нарративов ведущей армянской оппозиционной силы привносится из-за рубежа. "Они не имеют никакого отношения к внутренней политике, они имеют связь с внешнеполитической

повесткой. Между тем, демократическую жизнь нельзя ослаблять. Во внутренней жизни у нас имеются эмиссары, которые выполняют поручения внешних сил, и это очевидно. В этом контексте возникает вопрос о том, должна быть Армения независимым государством или не должна быть. Мы сейчас находимся в двух этих повестках ", - сказал Никол Пашинян, добавив, что мир в регионе имеет прямое отношение к вопросу, поскольку мирный регион является важнейшим фактором независимости.

Пашинян подчеркнул, что для того, чтобы эти силы находились в политическом поле, необходим сценарий обрушения Армении