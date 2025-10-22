Среда, 22 Октября 2025 17:45

АрмИнфо. Следственный комитет Армении задержал 37 человек в рамках дела о беспорядках у мэрии Гюмри при заключении под стражу градоначальника Вардана Гукасяна, в отношении 29 лиц возбуждены уголовные дела.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) Армении, в отношении 19 лиц возбуждено публичное уголовное преследование по ч. 1 ст. 327 УК РА - участие в массовых беспорядках, и п. 1 ч. 2 ст. 486 УК - вмешательство в осуществление правосудия или расследования группой лиц по предварительному сговору, а в отношении 10 из них по п. 1 ч. 2 ст. 486 и по п. 1 ст. 46-327 УК - подстрекательство к участию в массовых беспорядках.

В ведомстве напомнили, что дело было возбуждено по факту перекрытия гражданами выхода в здание муниципалитета Гюмри. "Последние повредили шины служебного транспортного средства полиции, имущество административного здания муниципалитета. Кроме того, с целью вмешательства в законную служебную деятельность сотрудников полиции в отношении последних применялось насилие, в частности, в них бросались зажигалки и бутылки, и в их адрес звучали оскорбительные выражения",

- добавили в СК, добавив, что предварительное следствие продолжается.

Напомним, что 20 октября, по обвинению во взяточнистве в крупном размере были задержаны 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с градоначальником Варданом Гукасяном. Решением судьи Антикоррупционного суда Вардгеса Саркисяна мэр Гюмри арестован сроком на два месяца. В рамках дела были также задержаны граждане, прибывшие на место, чтобы поддержать и не позволить задержать мэра второго по величине города в Армении. Антикоррупционный комитет также принял решение приостановить полномочия всех задержанных чиновников. Адвокат Заруи Постанджян сообщила, что дело касается архитектора мэрии, совершившего определенные действия, которые никак не связаны с Варданом Гукасяном, поскольку они были осуществлены в период нахождения у власти Сарика Минасяна.