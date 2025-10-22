Среда, 22 Октября 2025 17:43

АрмИнфо. В Армении уже насчитывается свыше 6300 учителей, которые, пройдя аттестацию, получают высокую заработную плату. Об этом 22 октября в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

По ее словам, в настоящее время имеется еще 8400 заявлений на прохождение добровольной аттестации. Это, как отметила министр, показывает, что почти половина учителей республики либо уже стали бенефициарами программы, либо представители свои заявления для участия в системе. По той же логике, которая применяется в настоящее время, пройдут аттестацию и учителя физкультуры.