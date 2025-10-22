Среда, 22 Октября 2025 17:18

АрмИнфо. Идея сокращения срока действительной военной службы с 2 до 1,6 лет не нова, заявил 22 октября с трибуны парламента министр обороны РА Сурен Папикян.

Он посоветовал представителям оппозиции, которые обвинили почитать программу правительства РА на 2021 -2026 г.г., в которой четко прописано положение о сокращении срока службы за счет увеличения количества солдат контрактников. Папикян указал также на Стратегию реформирования армии, в которой также имеется аналогичное требование. По этой причине министр посчитал неуместными обвинения оппозиции в скороспелости представленного законопроекта и его предвыборной направленности. "Полагаю, этим все сказано, особенно в контексте долгосрочного планирования", - подчеркнул Папикян.

Он напомнил, что 2 года назад Национальное Собрание РА приняло закон, на основании которого отслужившие шесть месяцев военнослужащие, получили возможность заключить договоры о переходе на контрактную службу. По сути, в рамках программы "Защитник Отечества" многочисленные военнослужащие связали свою жизнь с вооруженными силами страны. Это число уже достигает нескольких тысяч. Практически в настоящее время призванные военнослужащие 5-6 месяцев проходят этап подготовки, после чего начинается их настоящая служба.

Министр заверил, что после вступления закона в силу уже через 1,6 года не будет каких-либо проблем с комплектованием вооруженных сил.