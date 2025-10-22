Среда, 22 Октября 2025 17:13

АрмИнфо. Для правительства Армении является приоритетом иметь современный футбольный стадион в Капане, соответствующий международным стандаратам. Об этом, отвечая на вопросы парламентриев о затянувшемся строительстве стадиона на юге Армении, в ходе правительственного часа 22 октября сказала министр образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС) Жанна Андреасян.

В целом, как подчеркнула глава МОНКС, власти Армении прилагают усилия, чтобы иметь современную футбольную инфраструктуру в стране. "И на данный момент у нас есть ряд решений по модернизации стадиона в Ванадзоре, правительство также оказало содействие, чтобы в Вагаршапате был построен со стороны частного инвестора футбольный стадион по стандратам УЕФА", - рассказала она.

Строительство же стадиона в Капане затянулось, по словам Андреасян, из-за процесса по оцениванию недвижимого имущества. Коллеги из Комитета Кадастра недвижимости выявили ряд проблем, связанных с его оценкой , в связи с чем вынуждено пришлось замедлить процессы и отстать от намеченных сроков. На данном этапе, как отметила министр, они находятся на стадии уточнения оценки имущества.

При этом она заверила, что в ближайшее время пройдут обсуждения с участием всех партнеров для поиска решения, поскольку данная программа имеет, по словам Андреасян, большое значение.