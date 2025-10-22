Среда, 22 Октября 2025 16:36

АрмИнфо. Общественная организация "Союз информированных граждан" обратилась в Генеральную прокуратуру в связи с очевидными нарушениями предвыборной агитации на выборах в Органы местного самоуправления (ОМС), допущенными правящей партией "Гражданский договор" в Вагаршапате (или Эчмиадзине - ред.).

Как отмечается в заявлении общественной организации на странице в Фейсбук, журналист Лия Саркисян сообщила, что 21 октября, после вступления в силу решения о проведении выборов в органы местного самоуправления, в селе общины Дохс, при участии представителей правящей партии состоялось благотворительное мероприятие. В ходе этого мероприятия, согласно заявлению, жителям общины были вручены ценные подарки.

"Среди тех, кто передавал эти подарки, оказался также кандидат в Совет старейшин от "Гражданского договора". Подобные действия попадают под ст. 221 Уголовного кодекса Армении, касающегося безвозмездного предоставления денег, ценных бумаг и товаров избирателям кандидатом, членом партии или от имени партии в период с вступления в силу решения о проведении выборов до подведения их итогов", - заметили в общественной организации.

Именно на основе данной информации, как пояснили в "Союзе информированных граждан", и было составлено сообщение о преступлении, которое накануне вечером было передано в Генеральную прокуратуру Армении.

Помимо этого, как далее заметили в организации, согласно этому же журналисту, было зафиксировано вовлечение сотрудников коммунальных служб в предвыборную кампанию правящей партии в рабочее время.

"При этом примечательно, что делается это все по указанию начальства, с использованием коммунальной техники. Сообщалось также, что предвыборные плакаты вывешивались в запрещенном месте. Данные действия являются нарушением ст. 23 Избирательного кодекса Армении, согласно которой запрещается организация и осуществление предвыборной агитации сотрудникам муниципальных учреждений или организаций, ав которых доля участия органов местного самоуправления составляет 20% и более, в ходе выполнения ими своих трудовых или служебных обязанностей", - далее отмечается в заявлении.

Кроме того, отмечается, что если сотрудники коммунальных служб действовали по указанию начальника, то здесь также присутствует действие, запрещенное ст. 441 УК Армении, а именно использование должностным лицом своих властных или служебных полномочий или обусловленного ими влияния в ущерб государственным или служебным интересам.

"Сообщение о данном преступлении будет подано в прокуратуру чуть позже, и ходатайство о возбуждении административного производства будет также подано в ЦИК. Мы призываем правящую партию "Гражданский договор" прекратить трату общественных средств на предвыборную агитацию, поскольку она является наиболее ярким проявлением злоупотребления административным ресурсом в сочетании с присвоением денег налогоплательщиков в партийных целях", - резюмировали в общественной организации.

Напомним, что выборы в Совет старейшин укрупненной общины Вагаршапат состоятся 16 ноября 2025 года. 13 мая Комиссия по предотвращению коррупции возбудила производство об административном правонарушении в

отношении экс- мэра Вагаршапата Дианы Гаспарян, а уже 15 мая она объявила о своей отставке. По ее словам, такое решение было принято в связи с необходимостью "сделать выбор между семьей и работой". Однако в Антикоррупционном комитете сообщали, что "ведется расследование уголовного производства, связанного с злоупотреблением должностными полномочиями, а также с предоставлением ложной информации или сокрытием данных в декларации".