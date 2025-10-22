Среда, 22 Октября 2025 16:35

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян должен из тюрьмы перечислить тех, кто, по его мнению, заслуживает тюремного заключения. Об этом в беседе с журналистами заявил руководитель фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.

"Я считаю, что Ален Симонян будет сидеть в тюрьме долгие годы и перечислять всех подряд. Было бы неплохо успеть сфабриковать очередное дело против Сержа Саргсяна и других оппозиционеров", - сказал он, ссылаясь на заявление Алена Симоняна о том, что тот давно говорил, что место Вардана Гукасяна - в тюрьме. Более того, по словам Симоняна, место второго и третьего президентов РА Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна тоже в тюрьме.