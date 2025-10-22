Среда, 22 Октября 2025 16:19

АрмИнфо. Комитет государственных доходов совместно с правоохранительными органами других стран раскрыл схему контрабанды наркотиков.

Согласно сообщению КГД, недавно на грузовом комплексе "Карго" аэропорта "Звартноц" сотрудники Управления по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов провели таможенный досмотр груза, импортированного в Армению из Соединенных Штатов. В результате досмотра, помимо личных вещей, были обнаружены контейнеры с мазью, в которых находилось 675 граммов белого порошкообразного вещества, похожего на кокаин.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативно-розыскного отдела Управления по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов, была установлена личность возможного получателя. Гражданин должен был прибыть в Республику Армения и получить указанный груз. После прибытия за ним было установлено наблюдение. В рамках неотложных оперативно-розыскных мероприятий "контролируемая поставка и закупка" гражданин Украины

А.Б., получив международный курьерский груз, содержащий кокаин и другие аналогичные вещества, был задержан и передан в Управление КГД по борьбе с контрабандой.

Тем временем, в результате оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что ранее гражданин Украины успел переправить часть груза в Хорватию, где собирался получить его. Полученная информация была передана правоохранительным органам Республики Хорватия, которые при осмотре груза обнаружили 1300 граммов наркотического средства типа гашиш.

Задержанный был передан в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Республики Армения, где возбуждено уголовное дело по статьям 393 и 399 Уголовного кодекса Республики Армения, в рамках которого он был арестован.