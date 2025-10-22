Среда, 22 Октября 2025 15:30

АрмИнфо. На 102-м году жизни скончалась старшая сестра величайшого французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура - Аида Азнавур Гарваренц. Об этом сообщил Фонд "Азнавур" "Аида ушла с миром в возрасте 102 лет, оставив после себя достойную жизнь, полную любви, силы и преданности семье", - говорится в заявлении.

Родившись в Салониках в 1923 году, во время изгнания Аида разделила с братом не только армянские корни и парижское воспитание, но и узы любви, которые связывали их на протяжении всей жизни. Их связь была невероятно крепкой, основанной на общей истории, музыке и бесконечной любви к людям.

Они оставались близкими на протяжении всей жизни, и Шарль часто называл Аиду одним из самых надежных якорей своей жизни и памятью о семье. Жизнь Аиды была мостом между поколениями: она стала свидетельницей столетия перемен, творчества и сопротивления. Аида всю свою жизнь прожила верной ценностям семьи Азнавур - доброте, преданности, смирению и непоколебимой вере в силу искусства и гуманизма.

<Наши сердца опечалены, но полны благодарности за годы, проведённые вместе с Аидой. Её любовь и тепло навсегда останутся с нами. В связи со смертью Аиды мы отдаём дань уважения не только нашей любимой сестре и тёте, но и жизни, которую она прожила достойно и самоотверженно>, - отметили члены семьи Азнавур.

Аида Азнавур-Гарваренцбудет похоронена на семейном кладбище в Монфор-л'Амори, рядом с супругом Жоржем Гарваренцом и семьёй.