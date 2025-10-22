Среда, 22 Октября 2025 15:27

АрмИнфо Наблюдательная миссия "Аканатес" фиксирует первые случаи нарушений в ходе предвыборной кампании в Совет старейшин укрупненной общины Вагаршапат.

В частности, как отмечается в сообщении миссии, 21 октября 2025 года в селе Дохс общины Хой была организована благотворительная акция, в связи с чем "Аканатес" обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру РА. Мероприятие было организовано филантропом Рубеном Манукяном, членом партии "Гражданский договор" (ГД), другом Людвика Яйлояна, занимавшего второе место в списке "ГД" на выборах в органы местного самоуправления. Любопытно, что акция была проведена за день до начала официальной предвыборной кампании. В ходе ее проведения в виде презентации были представлены работы по благоустройству общины, выполненных по инициативе и при поддержке Рубена Манукяна. В рамках мероприятия состоялся фуршет, концерт, детям были розданы подарки, а одному ребёнку была вручена сумма, эквивалентная 10 000 долларов США. Раздачу подарков осуществил лично Людвик Яйлоян. В благотворительной акции также принял участие и выступил с речью исполняющий обязанности главы общины Вагаршапат, кандидат в мэры Аргишти Мехакян. В мероприятии также принял участие губернатор Армавира Ваграм Хачатрян.

Между тем, как считают наблюдатели, статья 221 Уголовного кодекса Республики Армения предусматривает ответственность за раздачу избирателям денег, продуктов питания, ценных бумаг, бесплатных товаров или на льготных условиях, а равно за проведение предвыборной агитации под видом благотворительности. Благотворительная акция проводилась при непосредственном участии кандидатов и/или членов партии, участвующих в выборах в муниципальный совет Вагаршапата (включая раздачу материальных благ).

"При этом её проведение однозначно связано с названием партии "Гражданский договор", её членами и кандидатами на выборах, поэтому мы считаем, что в действиях указанных лиц, по всей видимости, содержатся признаки преступления, предусмотренного статьёй 221 Уголовного кодекса Республики Армения. Наблюдательная миссия ожидает незамедлительного принятия мер по выяснению всех обстоятельств произошедшего, даче правовых оценок и привлечения к ответственности лиц, причастных к нарушению закона. Общественное доверие к демократическим выборам может быть обеспечено только тогда, когда все политические силы действуют в рамках закона и придерживаются принципов равенства", - говорится в сообщении.

