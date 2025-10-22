Среда, 22 Октября 2025 14:32

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тарон Маргарян заверил, что его собственность была приобретена законным путем.

"Моя собственность была приобретена на законных основаниях", - заявил Маргарян 22 октября журналистам.

На вопрос о том, эффективна ли деятельность мэра Еревана, депутат ответил, что экономика города - это целый организм, который бывает эффективным, а бывает и наоборот. В городе всегда были и будут проблемы.

На вопрос о том, как бы Маргарян оценил работу мэрии по пятибалльной шкале, Маргарян ответил, что оценку дает народ.

Ранее Антикоррупционный суд принял к производству очередной иск прокуратуры о конфискации имущества Маргаряна и шестерых взаимосвязанных с ним лиц. По данным надзорного органа, данное имущество имеет незаконное происхождение. Речь идет о шести домах в Ереване, одном помещении общественного значения, даче в курортном Джермуке, двух транспортных средствах. В случае невозможности конфискации, предлагается взыскать в денежном эквиваленте, что составляет почти 1,6 млрд драмов. Также суд может изъять одну единицу недвижимого имущества в Ереване и три единицы движимого имущества, их общая стоимость составляет порядка 853,5 млн драмов.