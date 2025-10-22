Среда, 22 Октября 2025 14:31

АрмИнфо. Сразу же после завершения пленарного заседания Национального Собрания РА будет созвана внеочередная сессия НС РА. Решение об этом было принято на заседании Совета Национального Собрания 22 октября.

"Совет обсудил и принял решение о созыве внеочередной сессии Национального Собрания сразу после окончания очередных сессий, созванных 21 октября 2025 года, в соответствии с повесткой дня и в сроки, установленные инициатором", - говорится в решении, распространенном пресс-службой НС РА.