Среда, 22 Октября 2025 14:12

АрмИнфо. Диалог между Арменией и Турцией, мир, установленный между Арменией и Азербайджаном, проект TRIPP route, добрососедские отношения Грузии и Исламской Республики Иран с региональными странами сделают Южный Кавказ самым привлекательным транзитным маршрутом в направлениях Север-Юг и Восток- Запад, что означает, что вся инфраструктура наших стран будет работать с полной нагрузкой, если не сказать, что может оказаться недостаточной для растущих потоков. Об этом заявил в ходе своего выступления в Тбилиси на V международном форуме <Шёлковый путь> премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что огромный международный интерес, сосредоточенный сейчас на Южном Кавказе - это капитал, который Армения вместе с Грузией и Азербайджаном должны правильно использовать для обеспечения развития и стабильности региона.

"В конечном итоге у нас есть исторический шанс обеспечить не только мирный, но и процветающий, развивающийся Южный Кавказ. Ведь мир, процветание и развитие - постоянные спутники коммерческих грузов, трубопроводов и линий электропередачи (ЛЭП), или наоборот - коммерческие грузы, трубопроводы и ЛЭП являются постоянными спутниками мира и процветания. И вот мир пришёл в наш регион, и теперь нам остаётся привнести больше грузов, больше трубопроводов, больше ЛЭП и больше процветания, и развития в Южный Кавказ, что ещё больше укрепит мир, а значит, увеличит объёмы и темпы как грузопотоков, так и процветания и развития. Для всех нас - как для Армении, так и для Грузии, и для Азербайджана", - сказал глава правительства.

По мнению Пашиняна, лидеры трёх стран Южного Кавказа, обладают достаточной волей, мудростью и дальновидностью, чтобы работать во имя процветания, развития и мира не только по отдельности, но и вместе, безусловно, взаимодействуя с другими соседями и международными партнёрами.

В этой связи он обратил внимание и на то, что позитивный диалог между Арменией и Турцией даёт надежду на возможное открытие армяно-турецкой границы в ближайшем будущем. Премьер отметил, что Армения готова с сегодняшнего дня и политически, и технически обеспечить транзит грузовых автомобилей через территорию Республики Армения из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию.

"Как дороги, так и пограничная инфраструктура на территории Армении к этому готовы по маршруту Маргара - Ехегнадзор -Сисиан - Горис", - заметил Пашинян.

Он отметил, что с политической точки зрения Армения также готова обеспечить транзит через территорию Армении из Нахиджевана в основную часть Азербайджана и в обратном направлении. Но из-за отсутствия инфраструктуры технически пока это невозможно обеспечить.

С политической точки зрения Армения готова также обеспечить железнодорожный транзит между Турцией и Нахиджеваном, а также между Турцией и основной частью Азербайджана, однако на этих участках железная дорога требует ремонта или реконструкции.

"Убеждён, и будьте уверены, что эти технические вопросы будут решены в течение 2-3 лет. В ближайшем будущем через территорию Армении будут построены трубопроводы и ЛЭП из Азербайджана в Нахиджеван, а также железнодорожные и автотранспортные сообщения. Всё это обсуждается в рамках проекта TRIPP route. Параллельно ведутся соответствующие обсуждения с Турцией и Азербайджаном", - сообщил глава правительства.

При этом самым важным условием реализации всего этого, Пашинян назвал мир между Арменией и Азербайджаном, который был установлен в августе в Вашингтоне. Как он рассказал, сейчас ведутся работы с Азербайджаном над тем, чтобы закреплённый мир стал более институционализированным, "Параллельно все транспортные маршруты постепенно будут открываться, что станет историческим изменением для нашего региона", - заметил он.

Вместе с тем премьер заметил, что транспортные маршруты региона взаимодополняют друг друга, увеличивая транзитный потенциал Южного Кавказа, а не конкурируют друг с другом. "Приведу один пример - в результате реализации третьего пункта Вашингтонской декларации также будет открыт железнодорожный маршрут Персидский залив-Чёрное море, что значительно увеличит транзитный потенциал не только Армении, но и Грузии и Азербайджана", - подчеркнул Пашинян.