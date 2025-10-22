Среда, 22 Октября 2025 14:05

АрмИнфо. Комиссия по защите прав адвокатов Палаты адвокатов РА обсудила вопрос уголовного преследования и ареста адвоката Александра Кочубаева. Об этом говорится в сообщении Комитета.

"Прежде всего, Комиссия крайне обеспокоена информацией из открытых источников о несоразмерной силе, примененной при принудительном доставке адвоката Александра Кочубаева в орган, осуществляющий производство. Комитет напоминает, что не нанесение ущерба репутации адвоката является необходимым условием обеспечения надлежащих условий для защиты прав личности. Согласно устоявшейся позиции Европейского суда лишение свободы за оскорбление или критику недопустимо, такое воздействие считается несоразмерной и ненужной мерой, государства обязаны выбирать в подобных случаях только гражданско-правовые или неуголовные формы ответственности", - подчеркивается в заявлении. Обобщая вышеизложенные позиции, Комиссия считает, что примененные к Кочубаеву меры процессуального принуждения являются несоразмерными и необоснованными. Обыск адвокатского офиса, автомобиля и квартиры адвоката в силу специфики предъявленных ему фактов, представляет собой несоразмерное и даже оскорбительное вмешательство по смыслу статьи 8 ЕКПЧ. Нынешний стиль действий государства не соответствует интересам демократического общества.

Комиссия решительно осуждает любое преследование адвоката в связи с высказанным им заявлением, особенно применение такой исключительной меры ограничения прав, как заключение под стражу. Она настоятельно призывает участников процесса и суды, рассматривающие вопрос о лишении свободы, учитывать особенности, вытекающие из статуса адвоката, при выборе или применении к нему мер принуждения.

"Комиссия также просит компетентные органы расследовать информацию о применении непропорциональной силы при принудительном доставлении Александра Кочубаева в орган, ведущий производство, и привлечь к надлежащей ответственности должностных лиц, допустивших злоупотребление должностными полномочиями. Комитет отмечает, что телефон и ноутбук, принадлежащие адвокату Александру Кочубаеву, могут обоснованно содержать информацию, составляющую адвокатскую тайну в отношении его клиентов, и, следовательно, подлежат защите конфиденциальности клиентов адвоката в соответствии со статьей 21 Закона РА "Об адвокатуре". Комиссия просит орган, ведущий уголовное производство, воздержаться от любых действий, нарушающих адвокатскую тайну, в том числе совершения каких-либо процессуальных действий, направленных на раскрытие содержимого телефона и ноутбука Александра Кочубаева, а также на их возврат", - отмечается в заявлении.