Среда, 22 Октября 2025 13:49

АрмИнфо. Водитель, виновный в ДТП в районе населённого пункта Ланджик, приговорён к 7 годам и 4 месяцам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РА

17 августа 2023 года в отношении водителя Х.П., виновного в ДТП в районе населённого пункта Ланджик 14 августа 2023 года, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 342 УК (нарушение требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, или правил, обеспечивающих безопасность дорожного движения или эксплуатацию транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). В ходе уголовного производства установлено, что 14 августа 2023 года, около 00:20, Х.П., управляя автомобилем марки "ЗИЛ-ММХ-554М", нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем марки "Фольксваген Крафтер", повлекшее по неосторожности смерть 12 человек и причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью 4 человек. 31 мая 2024 года прокурор направил материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением в Ширакский областной суд первой инстанции общей юрисдикции.

Приговором суда от 20 октября 2025 года Х.П. признан виновным по части 3 статьи 342 Уголовного кодекса РА. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 4 месяцев лишения свободы.