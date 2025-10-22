Среда, 22 Октября 2025 13:35

АрмИнфо. Комитет государственных доходов Армении объявляет открытый конкурс по отбору оператора для регулирования азартных игр. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Комитет государственных доходов напоминает, что в Республике Армения планируется внедрение новой системы надзора за азартными играми, целью которой является обеспечение прозрачности, ответственного и справедливого регулирования сферы азартных игр. Комитет сообщает, что межведомственная конкурсная комиссия по отбору оператора для регулирования азартных игр, сформированная решением премьер-министра РА, объявляет открытый конкурс по отбору оператора для регулирования азартных игр, целью которого является укрепление надлежащей системы надзора за сферой и обеспечение ее дальнейшей эффективной работы.

По результатам объявления процедуры отбора оператора победитель конкурса обязан учредить в Армении новую компанию, с которой Комитет государственных доходов заключит договор сроком на 15 лет для обеспечения реализации функций, возложенных на оператора законом. Финансирование оператора будет осуществляться за счет средств организаций, действующих в сфере.

Согласно Закону РА "О регулировании азартных игр", на оператора будут возложены следующие функции: выдача сертификатов, продление или прекращение действия сертификатов, установление сроков их действия и стоимости, обеспечение сертификации игорной продукции или утверждение сертификатов международных лабораторий. Мониторинг и технический надзор будет осуществляться путем подключение игорной продукции к центру мониторинга, обеспечения его нормальной работы, проведение мониторинга, анализа и оценки рисков транзакционных и бухгалтерских данных, предоставление удаленного доступа надзорному органу, предоставление рекомендаций по техническим стандартам центра мониторинга, правилам "ответственной" и "честной игры", а также стандартам продукта. Предусмотрено также сотрудничество оператора с государственными органами, предоставление консультаций, информирование о состоянии рынка, улучшениях и рисках, рассмотрение жалоб игроков. Оператор получит право на заключение договоров на оказание услуг, обеспечение доступа организаторов к данным о лицах, подпадающих под ограничения, информирование уполномоченных органов о выявленных нарушениях, устанавливает и публикует цены на услуги (в пределах максимального порогового значения), обеспечивает соблюдение требования независимости персонала, сохраняет конфиденциальность полученной информации.

При выборе оператора для регулирования игровой деятельности устанавливается ряд основных требований, касающихся финансово-экономических, профессиональных, трудовых и технических возможностей. Кандидат должен обладать достаточной финансовой устойчивостью, иметь возможность подтвердить свое финансовое благополучие, свободный денежный поток и доступное финансирование.