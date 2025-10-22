Среда, 22 Октября 2025 13:16

АрмИнфо. Армения выступила за размещение в стране Консультативного центра по урегулированию международных инвестиционных споров.

Как сообщает пресс-служба постпредства Армении в ООН, армянская делегация в своем выступлении на 6-м комитете 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках пункта повестки дня "Доклад 58-й сессии Комиссии по праву международной торговли", коснулась важной роли Комиссии в развитии и гармонизации международной торговли в условиях глобализации посредством принятия правовых актов в сфере международной торговли.

"В рамках активного участия Армении в работе Комиссии была подчеркнута заинтересованность в размещении Консультативного центра по урегулированию международных инвестиционных споров в Республике Армения, и с этой целью 6-8 мая в Ереване состоялось второе заседание, посвященное запуску Консультативного центра", - говорится в сообщении постпредства.