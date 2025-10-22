Среда, 22 Октября 2025 13:07

АрмИнфо. Доктор биологических наук, профессор из Института микробиологии Национальной академии наук Болгарии Светла Данова посетила Армению.

Как сообщает пресс-служба посольства Болгарии в Армении, она прибыла в Ереван для участия в международной конференции, посвященной 15-летию Научно-производственного центра "АрмБиотехнология" Национальной академии наук Республики Армения. Она участвовала в мероприятии в качестве руководителя проекта PVU 63/0047.

В рамках визита она также посетила посольство Республики Болгария в Республике Армения.