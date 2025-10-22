Среда, 22 Октября 2025 11:41

АрмИнфо. В армянской реальности происходят события, которые принесут новую катастрофу измученной Армении - власти идут по пути авантюризма, и за это масштабное нападение на Армянскую Апостольскую Церковь, включая нанесение ущерба Католикосу Всех Армян, придется заплатить народу. Об этом заявил адвокат Ара Зограбян. Касаясь утверждений о том, что антицерковные действия были начаты первыми со стороны властей Армении, Зограбян заметил, что антицерковное движение (в том числе направленное против национальной идентичности и семьи) было начато правительством Никола Пашиняна в 2018 году. По его словам, тогда еще высокопоставленные священнослужители Армянской Апостольской Святой Церкви ещё находились в хороших отношениях с представителями власти. "Попытка ратификации Стамбульской конвенции, ратификация Лансаротской конвенции, исключение предмета истории Армянской Церкви из образовательной программы, самоидентификация Пашиняна с Папой Римским, попытка отмены налоговых льгот для Церкви, откровенно оскорбительные высказывания в адрес Его Святейшества со стороны некоторых высокопоставленных чиновников - всё это началось давно",- заметил он в публикации на Фейсбук.

Говоря об утверждении, что государства не может вмешиваться в дела государства адвокат обратил внимание, что согласно ч.2 ст.2 Закона "Об отношениях Республики Армения с Армянской Апостольской Святой Церковью", Республика Армения признаёт самоуправление Армянской Апостольской Святой Церкви в пределах её иерархии. Он добавил, что законодательные нормы страны четко определяют, что государство не может вмешиваться во внутренние дела Церкви, в том числе поднимать вопрос о смене Католикоса.

Далее он констатировал, что согласно аргументации, представленной в утверждении 2, судебный контроль государства над внутренними делами напрямую нарушает принцип самоуправления Армянской Апостольской Святой Церкви. "Представим на мгновение, что священник был отстранён от должности за допущенную вероучительную ошибку. Может ли священник в этом случае доказать в суде, что его вероучительная позиция более верна, чем позиция Апостольской Церкви? У Европейского суда по правам человека есть решения по этому вопросу. В одном случае католический священник жаловался, ссылаясь на статью 8 Конвенции, на отказ продлить его контракт преподавателя католической религии и этики. Непродление контракта было обусловлено отстранением епископа от должности. В этом случае ЕСПЧ также вынес решение в пользу автономии Церкви и не установил нарушения Конвенции, включая статью 6 Конвенции", - заметил он.

По его словам, аналогичным образом, ЕСПЧ поддержал решение венгерских судов, которые постановили об отсутствии у них юрисдикции рассматривать жалобу пастора на незаконное отстранение его от должности Церковью.

Вместе с тем он признал, что в Армянской Апостольской Святой Церкви, как и в любой другой организации, где работают люди, не может быть ошибок, однако эти ошибки должны быть устранены внутренними процедурами.

"Возникает очень важный вопрос: кто хочет решить проблемы Армянской Апостольской Святой Церкви? Никол Пашинян и его команда, большинство из которых известны своей атеистической, антицерковной позицией. Разве не очевидно, что Никол Пашинян - не тот добрый пастырь, который действительно хочет решить проблемы? И какими методами Никол Пашинян пытается "решить" эти проблемы? Дискредитацией и запугиванием священнослужителей. Уверен, власти устроят ещё большее позорное шоу.

Духовная жизнь всей Арагацотнской епархии была парализована на целый день. Была сформирована группа из 54 следователей, многочисленных сотрудников полиции и СНБ вовлекли в эту позорную операцию против духовенства, вместо того чтобы направить эти силы на предотвращение и раскрытие реальных преступлений", - заметил Зограбян.

При это адвокат задался вопросом, считая себя верующим христианином, разве тот же Пашинян не понимает, что нельзя поднимать руку на помазанника Божьего (вспомните историю Давида и Саула)? "Святейший Патриарх - помазанник Божий. Никол Пашинян и его команда, чтобы дискредитировать духовный статус Святейшего Патриарха, называют его Ктричем (мирское имя Гарегина Второго - ред.), словно по названию чаши, в то время как имя Святейшего Патриарха - Гарегин II. Печально, что Никол Пашинян преклоняется перед католическим духовным авторитетом, нанося ущерб и дискредитируя духовный авторитет собственной страны", - добавил адвокат.

Вместе с тем он коснулся действий расстриженного священнослужителя Арама Асатряна, и заметил, что воспрепятствование совершению литургии считается преступлением.

"Степан Асатрян (бывший низложенный священник Арам) не может совершать литургию в Ованнаванке с 26.10.2025. Ни один христианин, считающий себя чадом или последователем Армянской Апостольской Святой Церкви, не может принять недействительную литургию. Согласно статье 209 Уголовного кодекса Республики Армения, воспрепятствование совершению религиозного обряда является уголовным преступлением. Воспрепятствование совершению литургии в Ованнаванке уполномоченным священником Армянской Апостольской Святой Церкви 26.10.2025 будет считаться преступлением", - заключил Зограбян.