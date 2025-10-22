Среда, 22 Октября 2025 11:11

АрмИнфо. В свое время сирийское зерно по территории Турции поступило в Ереван, но это не означает, что Анкара после событий в Кельбаджаре открыла границы для Армении. Об этом 22 октября с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян, комментируя воодушевление властных сил намерением Баку снять ограничения на транзит грузов по территории Азербайджана.

Напомним, что днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку снял все ограничения на транзит грузов в Армению. По его словам, первым таким транзитным грузом стало казахстанское зерно в Армению. Алиев также заявил, что между Ереваном и Баку "наступил этап мира".

"У нас кто является министром экономики? Ильхам Алиев или Геворк Папоян? Именно последний накануне только и делал, что цитировал Алиева. Но здесь возникает вопрос: почему мы должны узнавать о поставках казахстанского зерна в Армению только после заявлений, прозвучавших из Баку? И вообще, о какой диверсификации идет речь, если поставки будут осуществляться по территории все той же Грузии", - задавал вопросы парламентарий.