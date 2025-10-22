Среда, 22 Октября 2025 10:49

АрмИнфо. Решение Азербайджана о снятии ограничений на транзит грузов в Армению свидетельствует о постепенной диверсификации транспортных маршрутов. Об этом 22 октября с трибуны Национального Собрания РА заявил вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян.

По его словам, ранее оппозиция высказала мнение о том, что подписанный 8 августа в Вашингтоне является односторонней уступкой со стороны Еревана. В качестве примера вице-спикер привел недавнее выступление второго президента РА Роберта Кочаряна о том, что в результате задействования достигнутой в США договоренности все государства получат выгоды, кроме самой Армении. "Теперь как понимать эту одностороннюю уступку, если страна получит возможность получать зерно из Казахстана по территории Азербайджана и Грузии. Вопрос не только в зерне, вопрос в том, что мы, наконец, получим, источники диверсификации. То, что мы услышали вчера, можно действительно считать революционным шагом. 21 октября президент Азербайджана заявил, что принятое решение является еще одним доказательством того, что мир уже не только на бумаге, но и в реальности. Почему же оппозиция и оппозиционная пресса поочередно не цитирует Алиева?" - заявил вице- спикер, обращаясь к парламентской оппозиции.

Напомним, что днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку снял все ограничения на транзит грузов в Армению. По его словам, первым таким транзитным грузом стало казахстанское зерно в Армению. Алиев также заявил, что между Ереваном и Баку "наступил этап мира".